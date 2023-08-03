ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЗАВОДОВ РФ ПОЗВОЛЯТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В АВТОМОБИЛЯХ ДЛЯ ЗАКУПОК ГОССТРУКТУР — МИНПРОМТОРГ
Новость дополняется
https://auto.1prime.ru/auto/20230803/841286010.html
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЗАВОДОВ РФ ПОЗВОЛЯТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В АВТОМОБИЛЯХ ДЛЯ ЗАКУПОК ГОССТРУКТУР — МИНПРОМТОРГ
Новость дополняется
https://auto.1prime.ru/auto/20230803/841286010.html