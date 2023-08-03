МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Чиновники должны ездить на российских авто, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".

"Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", — сообщили в Минпромторге.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее в четверг высказал РИА Новости мнение, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников.

В июле предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.