МАХАЧКАЛА, 3 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к руководителю аппарата Думы Игорю Дивейкину с просьбой к началу осенней сессии закрепить за ним автомобиль отечественного производства, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости. Чиновники должны ездить на российских авто, заявил Путин

В четверг президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного.

"Уже неоднократно заявлял и системно продвигаю идею о реальной мере поддержки отечественной автомобильной промышленности путем использования чиновниками и депутатами автомобилей российского производства. В этой связи в рамках Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы,…согласно которому депутату Государственной думы положен автомобиль для поездок по городу Москве и Московской области,…настоятельно прошу вас обеспечить меня транспортом к началу осенней сессии 2023 года, закрепив за мной автомобиль отечественного производства с минимальными техническими требованиями, годными для эксплуатации", – говорится в письме.

Как пишет Хамзаев, желательно, чтобы в комплектации автомобиля были подушка безопасности, климат-контроль (кондиционер), антиблокировочная система.

"В качестве альтернативы готов рассмотреть использование в служебных целях автомобиля ЗИЛ-41047 2002 или 2010 года выпуска", – отмечает парламентарий.

Ранее Хамзаев заявил РИА Новости, что иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, и им следует пересесть на отечественные автомобили. По его мнению, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.