МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили абсолютно правильная, их стоит закупить сразу после того, как нынешний парк придет в негодность, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Слуцкий поддержал использование чиновниками отечественных авто

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".

"В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить (на импортных автомобилях) до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей — я такую идею полностью поддерживаю", — сказал Тимченко.

"Безусловно, при закупке автомобилей… будут руководствоваться поручениями президента и по мере того, как автомобили будут изнашиваться — они будут заменяться на отечественные автомобили", — добавил сенатор.

Он отметил, что Совет Федерации "сам не закупает автомобили", а пользуется предоставленными.

Ранее Тимченко сообщал РИА Новости, что российские сенаторы обеспечены качественным автообслуживанием, в автопарке есть Ford, Hyundai Sonata, Hyundai Genesis, BMW. Он отмечал, что руководство Совета Федерации пользуется транспортном "как отечественного, так и зарубежного производства".