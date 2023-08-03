МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил гендиректор компании Андрей Панков. В Совфеде поддержали закупку отечественных авто для чиновников

"Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства", — сказал Панков.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".

Он напомнил, что компания является единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс.