МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России за первые семь месяцев 2023 года выросли на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле – в 2,7 раза, сообщило аналитическое агентство "Автостат". Российский Aurus готов обеспечить государство представительскими авто

"По итогам семи месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 497 230 новых легковых машин – на 28,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года… В июле нынешнего года в России было продано 95 654 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022-го", — говорится в сообщении и уточняется, что статистика подготовлена ППК (совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и "Автостата") на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

В частности, в первую пятерку по продажам в июле вошли марки: Lada (рост в 2,6 раза — до 27,4 тысячи единиц), Chery (в 4,2 раза — до 10,7 тысячи единиц), Geely (в 3,8 раза — до 8,8 тысячи единиц), Haval (в 4 раза — до 8,5 тысяч единиц), Changan (в 31 раз – до 5,2 тысячи единиц).

"Лидером российского рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой в июле пришлось менее 29% (год назад этот показатель был выше)… Далее следуют сразу шесть китайских брендов… В топ-10 также попали корейские Kia (3 198 штук), Hyundai (2 663 штук) и японская Toyota (2 329 штук). Среди представленных участников рынка только "корейцы" демонстрируют отрицательную динамику (более 20%), а остальные показывают рост, причем наибольший он – у китайского Changan", — пишет "Автостат".

Первенство среди моделей уверенно сохраняет отечественное семейство Lada Granta с долей в июле почти 17% (рост в 2,5 раза к июлю предыдущего года – до 16,25 тысячи единиц).

"Показатели других моделей значительно меньше. Так, у вернувшейся на рынок Lada Vesta июльские продажи составили 5 041 экземпляр, а у китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO Max, Haval Jolion, Geely Coolray и Omoda C5 они пока не дотягивают до 5 тысяч штук. У отечественных внедорожников Lada Niva Travel и Lada Niva Legend объемы реализации в июле составили примерно по 3 тысячи автомобилей. Немного отстал от них Chery Tiggo 4 PRO (2 978 штук), а замкнул топ-10 купе-кроссовер Geely Tugella (1 892 штук)", — приводятся данные.

Агентство отмечает, что, если по итогам июля все представленные модели демонстрируют положительную динамику, то за семь месяцев только Vesta показывает падение (на 65,1%). "Сильнее всего объемы продаж в середине лета выросли у внедорожника Lada Niva Legend (в 15,3 раза), а с начала года – у семейства Lada Granta (в 7,2 раза)", — пишет "Автостат".