МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Главы думских фракций поддерживают решение использования депутатами автомобилей отечественной сборки, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Совфеде поддержали закупку отечественных авто для чиновников

"Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение, — сказал Володин.

По его словам, депутаты возьмут автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус" и "Волгу".

Как добавляла пресс-служба Госдумы, Володин сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3".

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".