МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Китайские электромобили, импортированные в Великобританию для достижения целей "углеродной нейтральности", позволят Пекину шпионить за британскими гражданами, считают в британском правительстве. Об этом пишет издание The Telegraph. Не догоняют: именитые немецкие авто проиграли Tesla и "китайцам", пишут СМИ

В связи с тем, что автомобильные компании со следующего года будут обязаны соблюдать квоты на продажи машин с нулевым уровнем выбросов, а в 2030 году будет введен запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили, ожидается, что Китай будет доминировать на британском рынке из-за дешевизны своих электромобилей.

При этом источники в правительстве выразили обеспокоенность тем, что технологии, используемые в автомобилях, в силу наличия в конструкции модулей сотовой связи могут быть применены для сбора огромного количества информации, включая данные о местоположении, а также записи аудио и видео. Также они указали на риск удаленного воздействия и даже полного отключения.

Межпартийная группа депутатов предупредила правительство, что Великобритания якобы готова передать Пекину контроль над "важнейшей инфраструктурой" своего авторынка "со всеми сопутствующими рисками безопасности".

Обеспокоенность по поводу угрозы безопасности, возникающей из-за потенциального доминирования Китая на автомобильном рынке Британии, вероятно, усилит призывы к смягчению политики "углеродной нейтральности", пишет издание.

Представитель правительства заявил, комментируя ситуацию: "Мы никогда не поставим под угрозу нашу национальную безопасность и продолжаем укреплять нашу инфраструктуру и устойчивость цепочки поставок для защиты экономической безопасности Великобритании".