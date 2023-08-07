МИНСК, 7 авг — ПРАЙМ. Очередь из грузовых автомобилей, ожидающих въезда в Литву из Белоруссии, увеличилась с пятницы почти втрое, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского государственного погранкомитета. Белоруссия и ОАЭ проведут переговоры по свободной торговле услугами

Как следует из инфографики, опубликованной в телеграм-канале ведомства, количество фур перед пунктами пропуска в Литву выросло за этот период с 70 до 190.

"С пятницы очередь фур на въезд в Литву выросла почти в 3 раза. На протяжении выходных дней скопление грузовиков фиксировалось перед литовскими пунктами пропуска Твярячюс (Видзы), Мядининкай (Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони). Их контрольные службы в среднем оформили 46% большегрузов от нормы", — говорится в сообщении пресс-службы госпогранкомитета Белоруссии.

В ведомстве также отметили, что с пятницы незначительные очереди из легковых авто фиксировались перед всеми литовскими пунктами пропуска. Перед польским Тересполем (с белорусской стороны — Брест) количество транспорта на въезд в ЕС достигало 280 единиц. За три дня по данному маршруту проследовало 38% автомобилей.