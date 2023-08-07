МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Правление крупнейшего российского производителя "АвтоВАЗ" приняло решение о переносе выпуска всего семейства Lada Largus из Тольятти на площадку в Ижевске, это планируется сделать во втором квартале 2024 года, сообщили в компании. Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина на тест Lada Iskra

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность переноса производства Lada Largus на площадку в Ижевске, говорил в интервью РИА Новости на форуме "Россия — Африка" в июле текущего года президент компании Максим Соколов.

"Правление АО "АвтоВАЗ" приняло решение о переносе выпуска всего семейства Lada Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года", — сообщили в компании.

При этом "АвтоВАЗ" подтверждает планы по производству в Тольятти уже в августе 2023 года партии из 635 Lada Largus, а также опытной партии электромобилей Lada e-Largus в Ижевске до конца текущего года.

"Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. В частности, Линия №1 будет специализироваться на выпуске автомобилей на одной платформе", — добавили в производителе.

Там считают, что перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для достижения технологического суверенитета по этой модели.