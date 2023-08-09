ТОКИО, 9 авг — ПРАЙМ. Запрет на экспорт в Россию ряда автомобилей больно ударит по внутреннему японскому рынку, по некоторым категориям он может "просесть" вдвое, считает проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, 20 лет специализирующийся на поставках машин из этой страны. Названы японские машины, которые могут прийти в Россию вместо санкционных

Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу в среду. В списке в том числе указаны гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.

"Для японцев рынок просядет по таким машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне. Этот рынок просядет очень сильно – раза в два. Для сравнения: Toyota Harrier с пробегом 80 тысяч стоила 3 миллиона иен (21 тысячу долларов), значит, она будет стоить 1,5 миллиона иен (10,6 тысячи долларов). Сразу в два раза цена упадет. А на машины, которые продаются и в другие страны, кроме России, цена упадет на 5%", – сказал Колевинский РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что использование автомобилей с большим пробегом в Японии невыгодно из-за высоких цен на страховку и техобслуживание. Но российский покупатель прекрасно знает отношение японцев к своим автомобилям, и пробег в 80 тысяч километров его не смущает, отметил Колевинский.

"В целом японский рынок пострадает. Им некуда будет девать машины свежих годов, но с большим по японским меркам пробегом. Их на аукционах если не половина, то треть точно, то есть 30%. Это сегмент от трех до пяти лет выпуска и с объемом двигателя более 1,9 литра, гибридные и так далее. Они просядут раза в два. Это огромные убытки", — сказал Колевинский.

"Я думаю, из-за санкций, которые Япония сейчас ввела, она каждый день будет терять по 100 миллионов иен (около 700 тысяч долларов). Эти санкции болезненно ударят и по самим японцам, конечно. В неделю продается 200 тысяч машин на всех аукционах Японии. Если Россия в прошлом году покупала каждую 10-ю машину, то в неделю, получается, 20 тысяч машин уходили в Россию. А сейчас будет покупать каждую 300-ю. То есть это 1,5 тысячи машин. Представляете, какой объем?" – добавил он.

По его мнению, ситуация на, казалось бы, ограниченном сегменте авторынка подержанных автомобилей создаст эффект домино для всей экономики Японии, "пока есть ощущение, что японцы, введя эти санкции, сами не понимают многих моментов".

"А последствия проявятся через три-четыре месяца, когда цены в магазине еще больше вырастут. Экономика Японии сейчас не в лучшем состоянии, а это только усугубит ситуацию. Санкции на автомобили скажутся на других отраслях экономики. Японцы продают машины, платят налоги, значит, поступлений станет меньше. Потребители перестанут покупать новые машины, потому что за старые машины дилеры будут им давать меньшую цену, чем сейчас. Эта ситуация с санкциями скажется на всей экономике в виде отложенного действия. Скажется на покупках новых автомобилей, на ценах на материалы, на запчасти", – считает специалист.

Он отметил еще одну особенность. По его словам, в прошлом году на волне резкого роста спроса в России на подержанные автомобили из Японии рынок вырос в несколько раз. По его собственным оценкам, объем его продаж за прошлый год вырос на 600%.

"В прошлом году на волне спроса и рекордных поставок в Россию подержанных автомобилей появилось много частных компаний, которые взяли в лизинг грузовики-автовозы и начали работать на Россию. В этом году у них есть спад, но они работали. А сейчас, так как у них все в лизинге и кредите, им проще будет этот бизнес свернуть и заняться чем-то еще. Это еще один сектор экономики: зарплаты водителям-японцам, обслуживание грузовых автомобилей, платежи за лизинг и кредиты, рабочие места", – сказал Колевинский.