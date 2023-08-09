ТОКИО, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на так называемые проходные автомобили возрастом от трех до пяти лет, но которые не подпадают под новые японские санкции, вырастут в России в полтора-два раза, считает проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, 20 лет специализирующийся на поставках машин из этой страны. Автодилер оценил ежедневные потери Японии из-за санкций на машины

Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу в среду. В списке в том числе указаны гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.

"Проходной" возраст для машины для растаможивания в России – это от трех до пяти лет на текущий день, на текущий месяц. Для них средняя ставка таможенной пошлины – 2,2-2,5 евро за кубический сантиметр двигателя. А для машин старше пяти лет сейчас крайний порог – это 2008 год выпуска, пошлина – 5 евро за кубический сантиметр. А сейчас на "проходные" машины от трех до пяти лет цена вырастет, и появится спрос на более старые модели", – сказал Колевинский РИА Новости.

По его мнению, "на "проходные" машины рост цен будет просто бешеный, цена поднимется раза в полтора, если не в два".

Он считает, что рост цен на эту категорию может спровоцировать повышение интереса к более старым японским машинам, несмотря на то что таможенная пошлина на них выше.

"На автомобили старше пяти лет выше пошлина, но на них в Японии заметно падает цена. Тогда у нас появляется большой рынок. Например, Honda Vezel 2019 года на аукционе стоит 2 миллиона иен (около 14 тысяч долларов), а 2014 года – 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), а машина ровно такая же, разница в фарах и паре кнопочек в салоне. То есть даже с более высокой таможенной пошлиной она все равно будет дешевле на 600 тысяч иен (4,2 тысячи долларов), чем более новая", – сказал он.

"Но зная трепетное отношение японцев к своим автомобилям, мы понимаем, что 2014 год – это не старая машина, ее обслуживали, за ней ухаживали и она в очень хорошем состоянии. Эти машины тоже начнут возить в большем объеме, чем сейчас. Сейчас не было смысла их возить", – добавил автодилер.

Он также привел пример прошлого года, когда за счет рекордного спроса в России на подержанные автомобили из Японии российские покупатели провоцировали невиданный рост цен на ряд машин.

"В прошлом году тоже был рост цен. Спрос резко вырос, а машин на рынке больше не стало. Продается в один день на аукционе четыре Toyota Harrier 2019 года, "проходного" на Россию. А их хотят купить 800 человек в России. Это случай из практики. Эта машина в результате продается за 5 миллионов иен (35 тысяч долларов) при том, что в 2019 году в салоне новая она стоила 3,8 миллиона иен (27 тысяч долларов по текущему курсу)", – сказал Колевинский.

В целом он считает, что сначала рынок определится с моделями, которые можно возить, и на них увеличится спрос.

"Возможно, цены вырастут на машины с оценкой состояния 4, и за счет этого повысится спрос на авто с оценкой 3 или с небольшим ремонтом. Рынок все равно заполнится. Он упадет на 30% от своего нынешнего объема, но уровень поставок будет практически такой же. Было 10 тысяч машин в месяц, будет 7 тысяч машин в месяц, просто машины будут немного другого плана", – считает Колевинский.