МИНСК, 11 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал производство легковых автомобилей Geely с максимальной долей локализации технологических процессов в Белоруссии. Канадская компания автокомплектующих Magna продала российские активы

"У нас будет свой белорусский автомобиль. Дойдем до 100% (локализации – ред.)", — цитирует Лукашенко информагентство Белта.

Белорусский лидер пояснил, что соответствующие договоренности с китайской стороной имеются. При этом будет обеспечено и качество деталей, подчеркнул Лукашенко.

В марте первый вице-премьер республики Николай Снопков сообщал, что Белоруссия договорилась с китайской стороной о расширении сотрудничества в автомобилестроении. В частности, по его словам, достигнут ряд договоренностей о развитии локализации Geely, чтобы в стране было сосредоточено как можно больше технологических процессов.