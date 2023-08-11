МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Инвестгруппа "Инсайт" приобрела лизинговую компанию французской Renault ООО "РНЛ Лизинг", следует из данных в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ). Группа подтвердила РИА Новости факт сделки, но сумму раскрывать не стала. Производители рассказали о росте спроса на устройства с ОС "Аврора"

"Мы подтверждаем, что инвестгруппа "Инсайт" приобрела 100% долей участия в ООО "РНЛ Лизинг" и аффилированную с ней ООО "РНЛ Финанс" (является 100%-ной дочерней компанией ООО "РНЛ Лизинг"). Сумму сделки не раскрываем", — сообщили в "Инсайте".

Ранее компанией владел французский банк RCI Banque SA, который принадлежит Renault.

Группа отмечает, что покупка "РНЛ Лизинг" совершена в рамках реализации стратегии по созданию лизингового холдинга, объединяющего компании с разными компетенциями. "Стратегия группы "Инсайт" в отношении приобретенных компаний – развивать бизнес, опираясь на компетенцию команды, не объединяя его с другими компаниями, сохраняя уникальность операционной модели", — подчеркнули в группе.

"Инсайт" – инвестгруппа, привлекающая средства для совершения сделок M&A и управления капиталом в России и странах СНГ, основанная бизнесменом Аветом Миракяном. "Инсайт" фокусируется на приобретении компаний из финансовой, преимущественно лизинговой отрасли. В сентябре 2022 года группа приобрела 100% лизинговой компании ООО "Сименс Финанс". Компания предоставляет услуги лизинга под брендом Fleet Finance. Также недавно "Инсайт" завершила сделку по покупке компании по прокату автомобилей Rex Rent (бывший Avis).