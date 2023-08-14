МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz полностью отключил программное обеспечение для российских дилеров. Как рассказали газете "Известия" представители концерна, это окажет влияние на сроки ремонта. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

"Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта", — цитирует издание пресс-службу дистрибьютора бренда в России "МБ РУС".

Как выяснила газета, Mercedes-Benz — не единственный производитель, отключивший российский партнеров от своего ПО: другой немецкий концерн — BMW — пошел на такие же шаги.

Это решение западных компаний скажется на сроках обслуживания и ремонта машин. Могут возникнуть проблемы с обновлениями для новых авто, добавляет издание. По мнению опрошенных экспертов, способы обойти эти ограничения у владельцев "немецких лошадок" все же будут: они смогут обслуживаться в неофициальных сервисных центрах.

Компания Mercedes-Benz ушла с рынка России весной 2022 года.