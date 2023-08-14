Число нефтяных и газовых буровых установок в США снова сократилось
Baker Hughes: число нефтяных и газовых буровых установок в США снова уменьшилось
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось 5-ю неделю подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 5-11 августа сократилось на 5 единиц, до 654 единиц, минимума с марта 2022 года.
Снижение наблюдается 14-ю из 15-ти последних недель.
Таким образом, совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 109 единиц, или 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе осталось без изменений после снижения по итогам восьми недель подряд, до 525 единиц. Число действующих газовых буровых установок снизилось на 5 единиц, до минимума с февраля 2022 года 123 единиц.