МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось 5-ю неделю подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Золото немного дешевеет на новостях из США

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 5-11 августа сократилось на 5 единиц, до 654 единиц, минимума с марта 2022 года.

Снижение наблюдается 14-ю из 15-ти последних недель.

Таким образом, совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 109 единиц, или 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе осталось без изменений после снижения по итогам восьми недель подряд, до 525 единиц. Число действующих газовых буровых установок снизилось на 5 единиц, до минимума с февраля 2022 года 123 единиц.