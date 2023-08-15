МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Производитель электромобилей Tesla представил новые бюджетные модели S и X с меньшим запасом хода, следует из данных сайта компании. Акции Tesla дешевеют на фоне "ценовой войны" на авторынке Китая

Цены на новые модели S и X стандартного модельного ряда составляют 78 490 и 88 490 долларов соответственно — примерно на 10% ниже, чем на предыдущие модели с самой низкой ценой, и будут доступны для поставки в период с сентября по октябрь 2023 года, сообщается на сайте.

Самая низкая цена установлена для автомобилей с жемчужно-белой цветовой гаммой и полностью черным салоном, за другие цвета придется доплатить.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.