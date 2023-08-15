МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Глава фракции "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов после трагедии в Дагестане заявил о возможности ужесточения законодательство в отношении автозаправочных станций (АЗС). Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30 человек

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.

Миронов выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что в причинах трагедии разберется следствие.

"Однако очевидно, что она бы не случилась, если бы на АЗС не было грубейших нарушений норм безопасности. Куда смотрели надзорные органы?! Ведь мораторий на проверки малого бизнеса на такие объекты не распространяется. Пишут, что владельцев много раз штрафовали, а толку? Если у МЧС не хватает полномочий закрывать такие объекты, мы будем ужесточать законодательство", — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что наряду с развитием крупных сетевых АЗС, которые соответствуют современным требованиям по комфорту и безопасности, в ряде регионов, особенно на юге страны, выросло число заправочных станций с низким уровнем безопасности и плохим качеством топлива.

"С этим нужно заканчивать! Ясный сигнал об этом прозвучал накануне", — подчеркнул Миронов.