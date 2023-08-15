МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Движение машин по Крымскому мосту в сторону Крыма восстановлено, на выезд с полуострова движение все еще закрыто, сообщается в телеграм-канале о ситуации на мосту. Губернатор Запорожья отметил безопасность маршрута в Крым через область

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено.

"Движение автотранспорта с Кубани в сторону Крыма восстановлено. В направлении на выезд с полуострова движение еще закрыто", — говорится в сообщении.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.