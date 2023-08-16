МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" начал производство китайских коммерческих автомобилей JMC, на конвейер встали три модели: Carrying, Conquer и Vigus, сообщила российская компания. Названы сроки начала выпуска авто на заводах Mercedes и Volkswagen в России

"Калининградский автопроизводитель "Автотор" приступает к сотрудничеству с китайской компанией JMC в области создания высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей… На конвейере завода стартовало производство одновременно трех моделей бренда: компактный городской коммерческий автомобиль Carrying, универсальный коммерческий автомобиль Conquer, пикап Vigus", — говорится в сообщении.

Полная масса первого — 3,5 и 5 тонн, он оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 109 лошадиных сил. Второго — 9,4 тонны (двигатель с турбонаддувом 4-го экологического класса мощностью 156 лошадиных сил). Третьего — 2,8 тонны (дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 128 лошадиных сил).

Как уточнили в "Автоторе", по достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу – сварка, окраска, сборка. Также при условии достижения показателей экономической эффективности проекта будет разработан план по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей JMC и обеспечение соответствующих инвестиций.

На сегодняшний день в России действует широкая дилерская сеть JMC, в которую входит порядка свыше 25 дилерских центров, подчеркнули в автохолдинге.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле — китайских машин BAIC и SWM.