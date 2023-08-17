МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, бренды сдают позиции на рынке госзаказа, подсчитали аналитики сервиса "Контур.Торги" (исследование есть у РИА Новости). Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли в июле

"АвтоВАЗ" и УАЗ сдают позиции на рынке госзаказа… В течение первых шести месяцев 2023 года сумма закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 на поставку автомобилей "АвтоВАЗа" сократилась на 25% — с 677 млн рублей до 504 млн рублей. Закупки на автомобили УАЗ тоже снижаются. Так, в первом полугодии объем госторгов по 44-ФЗ снизился на 24% — с 692 млн рублей до 523 млн рублей", — отметили аналитики.

Лидером среди отечественных автопроизводителей за первое полугодие по сумме госзакупок стал ГАЗ, однако и его динамика отрицательная — снижение на 2%, до 1,37 миллиарда рублей. Также в первом полугодии госзаказчики приобретали автомобили "Москвич", общая сумма покупки составила 8 миллионов рублей.

В целом расходы на госзакупки автомобилей отечественных брендов сократились на 13%, до 2,4 миллиарда рублей. При том количество закупок выросло на 0,6%, до 800 штук.

Кроме того, по данным "Контур.Торги", расходы на госзакупки автомобилей всех брендов в общей сложности выросли почти на 28%, до 78,1 миллиарда рублей, а количество госзакупок сократилось на 9,4%.