МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии стали в среднем тратить на покупку топлива на АЗС на 9% больше прошлогодней суммы, в результате средний чек достиг 980 рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс". Эксперт рассказала, когда можно купить смартфон по самой выгодной цене

"Число покупок топлива на АЗС за первое полугодие 2023 года увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на заправку достиг 980 рублей, что на 9% выше по сравнению с показателем прошлого года", — выяснили эксперты.

В то же время средний чек на услуги автосервисов увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 4 899 рублей. При этом общее количество чеков на покупку услуг в автосервисах снизилось на 11%.

А вот спрос на услуги автомоек, наоборот, вырос в январе-июне текущего года — на 13%, при этом средний чек увеличился на 8%, до 955 рублей.

Также, по данным исследования, средний чек на полис ОСАГО в этом году составил 8 600 рублей, в 35 тысяч рублей россиянам обошелся полис каско.

"Россияне продолжают бережно относиться к своим автомобилям, стремясь обеспечивать технический ресурс на должном уровне, обращаясь как в сетевые и клубные автосервисы, так и к частным игрокам. Впереди осенне-зимний сезон, многие автомобилисты уже заранее готовят свои авто, стараясь максимально хеджировать риски и сезонное повышение цен на автокомплектующие", — прокомментировали эксперты.