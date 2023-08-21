МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением на три года отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей. "Автотор" начал сотрудничество с китайской JMC в области коммерческих авто

"Прошу Вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов, и в случае её поддержки поручить профильным органам исполнительной власти закрепить указанную льготу на законодательном уровне", — сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).

По словам Даванкова, похожие меры используются за рубежом: например, в Германии и Франции владельцы электромобилей имеют право бесплатно парковаться и ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.

"Если мы поставили перед собой задачу оживить российский автопром, нужно сделать наши автомобили привлекательными. Но с такими ценами, как сейчас, у людей всё меньше стимулов выбирать отечественное. Я предлагаю такой стимул создать. Просто и понятно: купил российское авто – три года паркуешься бесплатно", – приводит слова Даванкова пресс-служба партии.

Даванков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства и что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей.

"Обязательное использование отечественных автомобилей чиновниками является одной из основных мер поддержки отечественного машиностроения по увеличению спроса на такие машины… Необходимо также создавать льготы и стимулы для граждан России покупать отечественные автомобили… Одной из такой мер поддержки может стать введение бесплатной парковки на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей в России", — добавил вице-спикер ГД.