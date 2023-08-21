МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД. В ГД предложили временную бесплатную парковку для новых отечественных авто

"Да, такая проблема, действительно, есть и возникла она довольно давно", — сказали в ассоциации, отвечая на вопрос об отключении российских дилеров от заводского ПО BMW и Audi.

"На сегодняшний день ограничена доступность двух систем — первая считывает историю обслуживания автомобилей, вторая проводит дистанционную диагностику. Несмотря на это, для клиентов "БорисХоф" доступна возможность просмотра истории технического обслуживания", — рассказали РИА Новости в пресс-службе дилера "БорисХоф", отвечая на вопрос о сложностях с доступом к ПО BMW.

На прошлой неделе в пресс-службе дилера "Автодом" сообщили, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил сервисные станции российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Однако они также отметили, что все онлайн-сервисы для обслуживания автомобилей BMW работают бесперебойно.