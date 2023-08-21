МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Новый автомобиль бренда "Москвич" — лифтбек "Москвич 6" — представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж" в Москве, сообщили в пресс-службе автопроизводителя. В ГД предложили временную бесплатную парковку для новых отечественных авто

"В рамках Московского урбанистического форума 2023 заработала выставка, посвященная городскому транспорту. Здесь вы сможете увидеть первый седан С-класса в линейке бренда — "Москвич 6". Также на нашем стенде представлены городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е", — рассказали в компании.

Впервые лифтбек презентовали на заводе "Москвич" мэру Москвы Сергею Собянину в начале апреля. По его словам, производство и продажи машины должны стартовать во второй половине 2023 года. Более точные сроки серийного выпуска и цена новинки пока не раскрываются.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".