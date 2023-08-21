МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Большинство новых автомобилей в таксопарках в России — китайские, отечественные производители сейчас в меньшинстве, прокомментировал РИА Новости управляющий директор "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко. Объем экспорта газа в Китай по "Силе Сибири" вырастет, подсчитали эксперты

Ранее Комиссия по транспорту Госсовета поддержала внесение в законодательство изменений, позволяющих правительству требовать локализации автомобилей для легкового такси. Позже член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев заявил РИА Новости, что замещение иностранных марок такси российскими станет возможным только после того, как отечественный автопром будет гарантировать подходящее количество и качество машин.

"Если говорить о новых машинах, то сейчас большинство таксопарков почти на 100% состоит из китайских автомобилей. Российские производители в меньшинстве, поскольку новые "Лады" сейчас фактически не выпускаются и эксплуатируются по большей части в регионах. "Москвич", который сейчас вписывается в класс "комфорт", в действительности не является российским автомобилем", — рассказал Коваленко.

Он отметил, что пока не понятно, чем можно заменить машины премиум-класса — закупка отечественных "Аурус" невозможна из-за их дороговизны. "В целом, эта директива на данный момент нежизнеспособна, поскольку отечественные производители не могут обеспечить рынок перевозок достаточным количеством и ассортиментом автомобилей", — добавил Коваленко.

По его словам, проводить отбор водителей по марке машины возможно, но даже сейчас им невыгодно работать на своих автомобилях.

"На стоимость поездок после введения нового закона повлияет не только этот фактор, но и множество других. Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что без послаблений со стороны законодателей такси рискует снова стать роскошью, а не средством передвижения", — добавил Коваленко.