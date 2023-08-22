МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Новые дилерские центры "Москвич" появятся еще в 12 российских городах: Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове, Тольятти, Томске и Череповце, говорится в сообщении автопроизводителя. Новый "Москвич 6" представили на выставке в Москве

"Барнаул — "Южный", Вологда — "Прайм Моторс", Мурманск — "Аксель", Новосибирск — "Сармат", Пенза — "Автолоцман", Рязань — "Автоимпорт", Ростов-на-Дону — "Ключавто", Сургут — "Альянс-Моторс", Тамбов — "Боравто", Тольятти — "Автофан", Томск — "Атом Авто", Череповец — "Прайм Моторс", — приводится перечень в официальном телеграм-канале бренда.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".