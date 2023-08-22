МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует начать производство новой модели — седана бизнес-класса Lada Aura — в августе-сентябре 2024 года, следует из презентации компании, представленной начальником управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями Александром Виноградовым. "АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva

"Старт производства: в августе-сентябре седана бизнес-класса (Лада Аура). Проект будет успешен только при наличии подтвержденного стабильного спроса", — следует из плана компании на 2024 год, представленного на форуме iMAF-2023.

Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость новинки будет выше 2 миллионов рублей.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).