МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Китайские электрокары пользуются спросом у граждан России и Белоруссии, некоторые компании-транспортировщики начали экспортировать автомобили через Белоруссию, увеличив тем самым продажи, рассказал РИА Новости соучредитель китайской компании-транспортировщика EV-PANDA Ван Хао. Китай предложил укрепить сотрудничество бизнес-сообществ стран БРИКС

"Мы с 2023 года решили создать компанию на территории Белоруссии, сейчас 50% наших клиентов – это граждане России", — рассказал Ван Хао в рамках 18-й международной выставки автомобильной индустрии "Интеравто".

"С 2023 года мы экспортировали примерно около 3 тысяч машин в Белоруссию и СНГ, это много, особенно, если сравнивать с предыдущим годом", — заявил предприниматель, добавив, что транспортировка машины из Китая в Россию стоит примерно 1500 долларов.

В Белоруссию электрокары поступают на поездах через Казахстан, такая транспортировка считается безопасной. Стоимость машины составляет примерно 7 миллионов рублей.

"Мы перевозим машины поездом, это более надежный вариант, ведь мы отвечаем за машину, поэтому везем ее только в закрытых пространствах", — отметил собеседник агентства.

Китай готов поделиться с Россией своими уникальными технологиями по производству надежных и качественных электромобилей, отметил он.

"Дружба между Россией и Китаем на высоком уровне, многие заводы пытаются заниматься производством на территории России и Белоруссии, поэтому это будущее", — подчеркнул Ван Хао.