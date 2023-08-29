МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Компания Toyota Motor Corp заявила, что с полудня вторника приостановит операции на всех своих сборочных заводах в Японии в связи с неисправностью производственной системы. УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане

Как сказал представитель Toyota, компания сейчас пытается выяснить причину проблемы, добавив, что это "вряд ли связано с кибератакой". По его словам, из-за сбоя компания не в состоянии заказывать комплектующие.

Во вторник утром Toyota приостановила операции на 12 своих заводах, а два оставшихся продолжили работать. Со второй смены вторника работа будет прекращена на всех 14 заводах группы, сказал представитель, добавив, что объем потерянного производства пока неизвестен.

По подсчетам Reuters, доля всех 14 японских заводов составляет около трети мирового производства Toyota. Компания является крупнейшим в мире автопроизводителем по продажам.

До временного прекращения работы выпуск Toyota в Японии, напротив, восстанавливался после ряда сокращений производственных планов, которые она объяснила нехваткой полупроводников. Производство в Японии в 1-м полугодии выросло на 29%. Это первый такой прирост за последние два года. Дневной объем сборки автомобилей брендов Toyota в Японии за исключением брендов Daihatsu и Hino в 1-м полугодии в среднем составлял около 13 500 автомобилей. Это следует из проведенных Reuters подсчетов рабочих дней за вычетом праздников.

В прошлом году Toyota приостанавливала операции, когда один из ее поставщиков подвергся кибератаке. Остановка работы на один день тогда привела к потере производственного объема, равного примерно 13 000 машин.

Toyota является первопроходцем в части управления системой с "нулевым" уровнем запасов. Такая система позволяет сократить расходы, но также означает, что проблема в логистической цепи может поставить сборку под угрозу.

Хотя причина сбоя неизвестна, компании Японии в последние дни остаются настороже: некоторые бизнесы и правительственные учреждения сообщили о волне телефонных звонков с угрозами.

Власти предполагают, что эти звонки поступают из Китая и связаны с началом сброса очищенной от радиации воды с японской АЭС "Фукусима" в Тихий океан.

Акции Toyota по итогам торгов в Токио просели на 0,21% до 2432 иен.