Мировые продажи Toyota подскочили до рекордных 859 506 единиц в июле
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Toyota Motor сообщила, что ее мировые продажи в июле подскочили на 8% по сравнению с этим же месяцем годом ранее, достигнув рекордного уровня 859 506 единиц. Днем ранее системный сбой привел к приостановке производства на всех сборочных заводах компании, расположенных в Японии.
Крупнейший в мире автопроизводитель по показателю продаж также отчитался о 15%-ном росте глобального объема производства в июле.
Мировые продажи Toyota растут по сравнению с прошлогодним уровнем уже в течение шести, а производство — в течение семи месяцев подряд, подчеркивая тот факт, что ее бизнес восстанавливается после прошлогодних проблем в производственной цепочке и санитарных ограничений.
Обе цифры включают в себя показатели Lexus — люксового бренда компании.
Тем не менее цифры за август, которые станут известны лишь в следующем месяце, вероятно, ухудшатся из-за приостановки производства, произошедшей во вторник. В среду Toyota возобновляет работу на всех своих сборочных заводах в Японии после системного сбоя, мешавшего ей заказывать компоненты.
Компания продолжает искать причину этого сбоя, однако уже заявила, что он не был связан с кибератакой.
Продажи в Китае в июле сократились на 15%. При этом продажи в Японии, США и Европе, напротив, выросли. Продажи на внутреннем рынке увеличились на 35%, а в США — на 8%.
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