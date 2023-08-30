МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Электромобили в новой столице Индонезии Нусантаре можно будет заряжать от дорог, рассказали в целевой группе по развитию инфраструктуры города. На "Москвиче" наладят производство электромобилей

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы из Джакарты в 2019 году.

Глава группы Данис Сумадилага сообщил, что в дороги Нусантары встроят технологию, которая позволит заряжать электромобили во время движения.

"Мы сейчас изучаем эту технологию, поскольку в Нусантаре будет разрешено использовать исключительно электромобили. Дороги Нусантары смогут заряжать электромобили прямо во время соприкосновения их поверхности (с электромобилем — ред)", — сказал он.

По словам главы ведомства, некоторые страны уже опробовали подобную технологию.