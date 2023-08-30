2023-08-30T15:13:26+03:00
2023-08-30T15:13:26+03:00
2023-08-30T15:13:26+03:00
2023
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Toyota возобновила работу всех линий на остановленных ранее заводах
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Автоконцерн Toyota возобновил работу всех 28 линий на всех 14 остановленных во вторник заводах, сообщило агентство Киодо. Ранее днем сообщалось о возобновлении работы 12 заводов... ПРАЙМ, 30.08.2023
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ТОКИО, 30 авг — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota возобновил работу всех 28 линий на всех 14 остановленных во вторник заводах, сообщило агентство Киодо.
Ранее днем сообщалось о возобновлении работы 12 заводов.
Накануне компания сообщила о сбое в системе командования производством, что повлекло за собой остановку в подаче деталей. В результате работа 28 линий на всех 14 заводах была остановлена.
Компания также сообщила, что намерена восстановить работу в среду, и отметила, что не считает причиной сбоя кибератаку.