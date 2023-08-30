ТОКИО, 30 авг — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota возобновил работу всех 28 линий на всех 14 остановленных во вторник заводах, сообщило агентство Киодо. На "Москвиче" наладят производство электромобилей

Ранее днем сообщалось о возобновлении работы 12 заводов.

Накануне компания сообщила о сбое в системе командования производством, что повлекло за собой остановку в подаче деталей. В результате работа 28 линий на всех 14 заводах была остановлена.

Компания также сообщила, что намерена восстановить работу в среду, и отметила, что не считает причиной сбоя кибератаку.