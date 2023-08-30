ТОКИО, 30 авг — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota возобновил работу всех 28 линий на всех 14 остановленных во вторник заводах, сообщило агентство Киодо.

Московский автомобильный завод "Москвич" начал сборку автомобилей

На "Москвиче" наладят производство электромобилей

Ранее днем сообщалось о возобновлении работы 12 заводов.

Накануне компания сообщила о сбое в системе командования производством, что повлекло за собой остановку в подаче деталей. В результате работа 28 линий на всех 14 заводах была остановлена.

Компания также сообщила, что намерена восстановить работу в среду, и отметила, что не считает причиной сбоя кибератаку.