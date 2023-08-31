МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Автотор" начал производство новых моделей китайского бренда Kaiyi на заводе в Калининграде: кроссоверов Х3 и X3 Pro, говорится в сообщении компании. "Алмаз-Антей" освоил серийный выпуск новых средств разведки огневых позиций

"На калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор" началось производство кроссоверов в Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro. Первые автомобили сошли с конвейера производства пассажирских автомобилей. Компактные кроссоверы пополнили модельную линейку выпускаемого "Автотор" с января 2023 года бренда Kaiyi", — отмечается в сообщении.

Подписано соответствующее соглашение о расширении выпуска модельного ряда бренда на "Автоторе", уточнили в автохолдинге. Ранее на конвейере собирался только седан этого бренда — Kaiyi E5.

В работе группы запуска новых моделей приняли участие специалисты Kaiyi. В рамках совместной работы по подготовке производства было произведено дополнительное оснащение и наладка оборудования, отработаны вопросы, касающиеся технологии производства и обеспечения качества.

Kaiyi Х3 — это городской кроссовер со спортивным обликом, оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил, 7-ступенчатая коробка передач — вариатор CVT. Потребляемое топливо — Аи-92. Кроссовер Kaiyi Х3 Pro в свою очередь оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил, агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле — китайских машин BAIC и SWM.