МОСКВА, 1сен — ПРАЙМ. Tesla в пятницу представила в Китае и на других рынках, включая Европу, Ближний Восток, Австралию и Японию, обновленную версию Model 3 с увеличенным запасом хода. Как ожидается, этот шаг не позволит расслабиться конкурентам Tesla, которые через несколько дней должны анонсировать свои новые модели. В Тегеране возрастет число электромобилей

В Китае, на крупнейшем автомобильном рынке в мире, стартовая цена обновленной версии Model 3 будет на 12% выше, чем у предыдущей, базовой заднеприводной модели.

Запуск Model 3 в Китае и на других рынках, на которые Tesla экспортирует электромобили, которые производит в этой стране, позволяет предположить, что первым обновленную Model 3 начнет выпускать шанхайский завод компании. Tesla также выпускает Model 3 на своем заводе во Фримонте (Калифорния).

Согласно сайту компании, новая Model 3 будет обладать увеличенным запасом хода: согласно китайским стандартам тестирования, он составит 606 километров для обычной версии, что примерно на 9% выше, чем у базовой модели.

Tesla сообщила, что уже принимает заказы и собирается начать поставки обновленной модели китайским клиентам в 4-м квартале этого года. В Австралии поставки должны начаться в январе.

Как свидетельствуют последние данные Ассоциации производителей пассажирских автомобилей Китая (CPCA), в июле Tesla продала 64 285 электромобилей, произведенных в Китае, что на 31% меньше, чем месяцем ранее.

Через несколько дней на автосалоне в Мюнхене немецкие автопроизводители должны представить ряд новых электромобилей. В их числе — новая версия Volkswagen ID.7 и новая электрическая модель седана CLA от Mercedes.

В Китае стартовая цена новой Model 3 составит 259 900 юаней (35 807,78 долларов), говорится на сайте компании.

В пятницу Tesla также объявила о снижении цен в Китае на две свои более дорогие модели.

Стартовая цена Model S составит 698 900 юаней (96 191,70 доллара), а Model X будет продаваться не дешевле 738 900 юаней, сообщила компания в своем аккаунте в Weibo.

Это означает, что цены на все версии Model S и Model X снизились, соответственно, на 14% и на 21%.