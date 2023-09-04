МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 13,4% к июлю текущего года — до 33,3 тысячи автомобилей Lada, говорится в сообщении компании. "Автотор" начал выпуск кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro

За январь-август продажи автопроизводителя также демонстрируют положительную динамику — рост в 2 раза, до 206 321 машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По итогам августа 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 33 325 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что не только является лучшим результатом в 2023 году, но и новым абсолютным максимумом с июля 2021 года", — отметили в "АвтоВАЗе". Ранее в компании отчитывались, что в августе 2022 года было продано 18 087 Lada, в июле текущего года — 29 378.

"Всего за 8 месяцев в РФ продано 206 321 автомобилей Lada, что в 2 раза выше, чем аналогичный показатель 2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год", — добавили в пресс-службе автопроизводителя.

Продажи лидера российского авторынка Lada Granta составили 16 785 штук (+44,9% в годовом выражении). Lada Vesta — 6 657 автомобилей, Niva Legend — 4 057 автомобилей, Niva Travel — 5 399 штук.

"АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года. Начиная с сентября, Линия №1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, Линия №3 (NIVA) – 45, а Линия №5 (Granta) – 54", — подчеркнули в компании.