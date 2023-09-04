МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Китайская компания XPeng в следующем году выйдет на немецкий рынок и представит покупателям две модели электромобилей, следует из пресс-релиза компании. Электромобили "Москвич" стали доступны по программе льготного кредитования

"Сегодняшний день представляет собой важный шаг на нашем пути международного расширения. XPeng выходит на один из самых конкурентных автомобильных рынков в мире, где клиенты ожидают только самых высоких стандартов", — приводятся в релизе слова вице председателя совета директоров и со-президента XPeng Брайна Гу (Brian Gu).

Отмечается, что продажи в Германии по плану начнутся с представления XPeng P7, спортивного седана, а также внедорожника XPeng G9.

Сайт компании на немецком языке уже доступен. Также о серьёзности намерений свидетельствует то, что немецкий концерн Volkswagen в июле объявил, что купит 4,99% акций XPeng за сумму примерно 700 миллионов евро.

Производитель электромобилей XPeng был основан в 2014 году. Штаб-квартиры компании находятся в Гуанчжоу и Амстердаме, также есть офисы в Пекине, Шанхае и Кремниевой долине.