МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в августе выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 109,7 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Поставки китайских автомобилей в Россию достигли рекордного уровня

"В августе 2023 года в России был продан 109 731 новый легковой автомобиль, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", — отмечают в "Автостате" со ссылкой на данные "ППК" и с учетом собственной сегментации.

При этом за восемь месяцев было продано 606 952 новых легковых машин — на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "И тут "в плюсе" находятся отечественная Lada и все производители из КНР, а падение зафиксировано у Kia (-53,2%), Hyundai (-54,3%) и Toyota (-34,4%)", — добавили эксперты агентства.

Лидером российского рынка остается отечественная марка Lada, доля которой в августе превысила 26% (год назад было около 37%). По данным "Автостата", в стране было продано 28 721 новых легковых автомобилей бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (13 412 штук). В топ-5 также попали китайские Haval (10 979 штук), Geely (8 838 штук) и Changan (6 869 штук).

Что касается самых популярных моделей, то первенство сохраняется за Lada Granta: в августе продано 16 037 машин (рост на 41,9% по сравнению с прошлым августом). На втором месте Chery Tiggo 7 PRO Max — 6 092 автомобиля. Топ-3 замыкает Haval Jolion — 5 284 штуки (рост в 2,6 раза). Следом в рейтинге Lada Vesta — 5 128 машин (рост в 2,7 раза) и Omoda C5 — 4 632 автомобиля.