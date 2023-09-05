МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о работе Московского Политеха над созданием электродвигателя и шасси для отечественного серийного электромобиля, по его словам, будет на что пересадить российских чиновников. Путин поручил доложить о закупках для чиновников российских машин

Ранее в пресс-службе Московского Политеха РИА Новости сообщали, что вуз планирует к 2030 году создать собственную платформу для электромобиля, также в планах — к 2024 году разработать шасси, CAN-шину и элементы мехатроники для электромобиля класса L-7 для "Автотора".

"Московский Политех совместно с индустриальными партнерами разрабатывает электродвигатель и шасси для отечественного серийного электромобиля, вот будет на что пересаживать наших чиновников", — сказал Чернышенко на пленарном заседании форума социальных инноваций регионов.

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 февраля доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей. Глава государства также заявлял, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по его мнению, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".