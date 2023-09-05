МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в августе 2023 года выросли в 2,3 раза в годовом выражении, до 111,3 тысячи штук, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Новых автовладельцев хотят обязать регистрировать машину в Госавтоинспекции

"По информации, предоставленной АО "ППК", о продажах новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам, август 2023 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 131,5%, или на 63 198 штук по сравнению с августом 2022 года, и составил 111 272 автомобиля", — отчитались в ассоциации.

При этом за январь — август российский авторынок вырос на 29,5%, до 610,7 тысячи штук.

"Объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе 2023 года, включая альтернативный импорт, впервые за полтора года превысил 110 тысяч автомобилей, что является явным признаком его восстановления, и подтверждает наш прогноз в 1 миллион проданных автомобилей к концу этого года", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.