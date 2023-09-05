МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Гаджеты на лобовых стеклах автомобилей не должны караться бессмысленными штрафами, которые не смогут изменить ситуацию, инспектору достаточно просто попросить водителя убрать загораживающий обзор предмет, а остальное — абсурд и "докапывание", рассказал глава Госавтоинспекции России Михаил Черников. В Госдуме предложили запустить сервис для оспаривания штрафов с камер

"Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле, (это — ред.) не означает привлечение (водителя — ред.) к ответственности. Это означает, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать, что "убери в другое место его". Оттого, что он выпишет ему штраф, мы же все объективно понимаем, от этого не изменится ничего. Административное наказание не влияет на последующие какие-то действия", — сказал Черников на брифинге.

Черников отметил, что административная практика в этом плане "фактически сегодня ничтожна". Ключевая задача, подчеркнул он — выявить неисправность и подсказать возможные пути ее устранения.

"Привлечения здесь не должно быть. Здесь должно быть устранение и помощь оказана сотрудником Госавтоинспекции тому или иному водителю. Все остальное — это абсурд и, извините за такое выражение, докапывание инспектора. Если такое есть, мы просим обращаться, и мы однозначно моментально поправим во всех этих направлениях", — добавил глава ГИБДД.

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация автомобилей. Так, установлен запрет на езду с "шиповкой" летом, также нельзя садиться за руль легковушек (категории М1) и небольших грузовиков (категории N1) без зимних шин зимой. Есть также и некоторые послабления — к примеру, отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не служит основанием для запрета эксплуатации авто. Отдельно в МВД РФ отмечали, что запрета на установку гаджетов на стекла машины нет, если они не мешают обзорности. Данный перечень содержится в статье 12.5 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 500 рублей.