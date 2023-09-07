ТОКИО, 7 сен — ПРАЙМ. Цены на подержанные автомобили в Японии снижаются на фоне введенного Японией в августе запрета на экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, включая и подержанные, следует из данных статистики одной из крупнейших в Японии фирм по проведению автоаукционов USS (Used car System Solutions). В СМИ назвали санкции против России бесполезными

Согласно обнародованным компанией итогам августа, цена за один автомобиль составила 1,38 миллиона иен (7,15 тысячи долларов), что на 6,9% ниже, чем годом ранее.

В день принятия санкций 9 августа в интервью РИА Новости Александр Колевинский — автодилер, 20 лет специализирующийся на поставках подержанных авто в Россию, в день принятия санкций, прогнозировал, что сегмент рынка, ориентированный на Россию, "просядет" в 1,5-2 раза, а на машины, которые продаются в другие страны, кроме России, цена упадет на 5%. Он отметил, что больше всего пострадает рынок относительно новых автомобилей 3-5 лет выпуска с объемом двигателя более 1,9 литра с большим, по японским меркам, пробегом. Таких автомобилей на японских аукционах до введения санкций было, по меньшей мере треть, а то и половина.

Колевинский считает, что из-за введенных санкций по подержанным авто Япония каждый день будет терять по 100 миллионов иен (около 700 тысяч долларов).

С 9 августа Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще 758 видов товаров. В список вошли и гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра, в том числе и подержанные.