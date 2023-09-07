МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Соллерс" приступил к серийному выпуску коммерческих автомобилей Argo на новом заводе в Ульяновске, передает корреспондент РИА Новости с торжественной онлайн-церемонии. В Японии падают цены на подержанные автомобили

"Сегодня мы готовы запустить производство по полному циклу коммерческого малотоннажного автомобиля Sollers Argo, начиная со сварки кузова до сборки и использования единого модернизированного комплекса окраски Ульяновского автомобильного завода. Тем самым мы расширяем наши возможности на индустриальной площадке УАЗа", — заявил глава совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов.

Он также отметил, что ключевая особенность модели Argo — глубокая локализация. В следующем году она будет достигнута на уровне 60%.

"У модели Sollers Argo большое будущее, учитывая рост объемов перевозок на коротком плече, особенно в городских агломерациях. Поэтому нет сомнений, что план компании за 3 года выйти на производство 10 тысяч таких автомобилей, будет реализован. И, соответственно, в 1,5 раза увеличится выпуск на ульяновской площадке "Соллерса", — заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, присутствующий на церемонии онлайн.

Ранее модель Argo производилась на заводе "Соллерс" в Елабуге, об окончательном переносе ее выпуска на новый завод в Ульяновске стало известно в августе.

Sollers Argo — компактный автомобиль для городских перевозок полной массой от 2,5 тонны, грузоподъемностью менее 1 тонны. Argo оснащен экологичным двигателем, соответствующим классу Евро 5, а также системами ABS, ASR и ESP.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers. Акции компании торгуются на Московской бирже.