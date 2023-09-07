МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Новые зарядные станции повышенной мощности для электромобилей начали тестировать в Москве, сообщается в телеграм-канале столицы. Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

"Мы начинаем тестировать новые зарядные станции повышенной мощности, они позволяют подзарядить электромобиль еще быстрее и комфортнее. Сегодня в столице установлено около 220 городских зарядных станций проекта "Энергия Москвы". Мы продолжаем развивать удобную среду для владельцев электротранспорта в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Добавляется, что дептранс совместно с "Росатомом" расширяет сеть зарядных станций "Энергия Москвы" и запускает станции повышенной мощности — 60 киловатт. В ближайшее время 40 городских станций станут доступны для пользователей, две из них уже можно найти в приложении "Московский транспорт", остальные станции появятся в приложении после завершения интеграции.

Первые две тестовые станции находятся на улице Пришвина дом 13 и улице 2-я Квесисская дом 11.

Отмечается, что на такой станции подзарядка авто занимает всего около 30 минут. Она оснащена двумя типами разъемов для разных моделей электромобилей Chademo и CCS.

"Сейчас обе станции проходят тест, и нам важно знать ваше мнение о них. Заряжайтесь и присылайте нам свои отзывы о работе станции", — говорится в сообщении.