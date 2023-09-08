МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российские активы автоконцерна Volvo переданы местному инвестору, ведется работа по скорейшему перезапуску производства на заводе в Калуге: уже определен новый отечественный партнер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. "Соллерс" запустил серийный выпуск автомобилей Argo

"Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску", — сообщили в министерстве.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тысяч грузовиков в год прекратил работу на фоне начала спецоперации и введения санкций против России. В октябре 2022 года "Ведомости" писали, что компания изучит возможность продажи российского бизнеса.