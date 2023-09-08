МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Автотор" начал производство коммерческих электромобилей совместно с китайским автопроизводителем Foton на заводе в Калининграде, для рынка РФ машины будут выпускаться под брендом Brock, говорится в сообщении компании. В России запустят первое серийное производство систем ESP для авто

"Автотор" приступил к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовой техники в КНР — компанией Foton. Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой Brock", — сообщил "Автотор".

На конвейере завода стартовало производство одновременно двух моделей: Brock 75 (полная масса 7,5 тонны, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью — 300 км) и Brock 160 (полная масса 16 тонн, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью — 300 км).