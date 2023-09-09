МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить аренду или закупку для госнужд автомобилей тех компаний, в которых доля иностранного участия составляет более 50%, рассказали в пресс-службе партии "Новые люди". Глава "Росатома" сообщил, когда заменит импортное ПО

"Предлагается обязать правительство РФ внести изменения в нормативно-правовые акты правительства РФ, которыми определен запрет на допуск к государственным закупкам товаров, происходящих из иностранных государств, и установить, что закупка, аренда и лизинг легковых автомобилей могут осуществляться только у производителей, доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать кабмин ежегодно повышать показатели локализации производства легковых автомобилей для их допуска к государственным и муниципальным закупкам.

"Таким образом, отечественные компании, которые производят легковые автомобили, будут ежегодно увеличивать долю российских комплектующих в производстве отечественных легковых автомобилей", — уточняется в пояснительной записке к проекту.