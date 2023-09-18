МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украина может запретить импортировать автомобили из Венгрии из-за ограничений на экспорт агропродукции, сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы украинского Минэкономики Тараса Качку. Экс-премьер Украины сравнил экономику страны с зомби

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке. Так, Будапешт включил в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта, включая зерновые, разные виды мяса, птицу, яйца, мед, овощи и вино.

"Киев также планирует принять ответные меры… (которые) могут нацелиться на… автомобили из Венгрии", — пишет агентство.

Как отмечает издание, украинское Минэкономики также рассматривает введение запрета на поставки лука и яблок из Польши.