МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по транспорту готовит поправки по законопроекту, согласно которому водительские права будут выдавать на 20 лет, рассказал РИА Новости глава комитета Евгений Москвичев. Разоблачен вредный миф об ошибке водителя, которая убивает АКПП

"Есть еще задумка, что если гражданин Российской Федерации исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он стоит на учете где-то, то, может быть, в этот закон внесем поправку, которая касается такого предложения… Это сейчас обсуждается. Водительское удостоверение делать вместо 10 лет на 20", — сказл он.

По словам депутата, не стоит заставлять автомобилистов "лишний раз" собирать необходимые документы.

Москвичев добавил, что думской комитет обсудил инициативу с начальником ГАИ.