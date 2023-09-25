АСТАНА, 25 сен — ПРАЙМ. Покупатель на завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге найден, это будет российская компания, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров заявил о пользе санкций США для "АвтоВАЗа"

"У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания", — сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане, отвечая на вопрос о продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

"Они планируют с опционом (на обратный выкуп — ред). Но с учетом указа президента, он ограничен двумя годами", — раскрыл он подробности ожидаемой сделки.

Производство на заводе южнокорейского автоконцерна в Санкт-Петербурге было приостановлено в 2022 году, на предприятии выпускались модели Hyundai и Kia.